Украина «разгромила» НАТО

Международная морская группа под руководством Украины во время учений НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 2025, выступая в роли «противника», выявила уязвимость морских сил НАТО и «потопила» как минимум один фрегат союзников, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Указывается, что украинец, принимавший непосредственное участие в учениях, сообщил газете, что в пяти сценариях у побережья Португалии отрабатывали защиту портов и конвоев, а также нападение на конвои.

Добавляется, что во всех пяти сценариях «красные», которыми руководили украинцы, победили «синих» – военно-морские силы НАТО. Они применяли украинские морские дроны типа Magura V7, то есть небольшие беспилотные скоростные катера, которые атакуют противника с помощью установленного на них вооружения.

Издание отметило, что с начала масштабного российского наступления в 2022 году украинский флот, не имея крупных кораблей, вытеснил войска РФ из западной части Черного моря с помощью таких морских дронов, а также управляемых ракет и другого оружия.

Например, в апреле 2022 года был потоплен ракетный крейсер «Москва» – флагманский корабль Черноморского флота России.

В статье говорится, что после этого случая российский флот был вынужден перенести свою главную базу из Севастополя в оккупированном Крыму в Новороссийск, расположенный дальше на восток. Однако в декабре 2025 года в этом порту украинский подводный дрон совершил атаку на российскую подводную лодку.

По информации источника из Украины, «красная» команда на REPMUS/Dynamic Messenger 2025 состояла из американских, британских, испанских и других подразделений, причем общее руководство ею осуществляла Украина.