Трампу предложили применить ядерное оружие
Тегеран под ракетами и бомбами: взрывы и пожары по всему городу

видео; обновлено 10:11
10:11 1280

Всю минувшую ночь в столице Ирана Тегеране продолжались израильские и американские авиаудары, которые наносились по правительственным и военным объектам по всему городу.

Очень сильный взрыв произошел в районе Тегеранпарс на востоке Тегерана. Еще один взрыв произошел, предположительно, с участием беспилотника.

Жители Нармака сообщили о взрывах и попаданиях в иранские зенитные орудия. В то же время одиночный взрыв был слышен в районах, расположенных далеко от Юсеф-Абада. Еще два удара в Нармаке произошли в течение примерно пяти минут, звук их, по словам жителей, напоминал удары беспилотников. Ранее вечером, как сообщается, вокруг площади Хафт-Хоз в восточном Тегеране были установлены контрольно-пропускные пункты.

В Кольхаке были слышны серии взрывов. 

Над Рудехеном и Озголом были слышны истребители, после чего последовали взрывы. 

В Таджрише после пролетевших на очень малой высоте самолетов произошли три мощных взрыва. 

По меньшей мере три взрыва были слышны в северном Тегеране, а жители Саадат-Абада сообщили о нескольких мощных взрывах, предположительно, в районе телерадиовещательного комплекса «Эвин» или «ИРИБ».

В нескольких районах, включая Нобоньяд, Пасдаран, Сабалан, площадь Кодс, улицу Фатеми, Мини-Сити и восточный Тегеран, произошли взрывы. Жители описали четыре последовательные ударные волны, достаточно сильные, чтобы сотрясать здания и окна.

Сообщается об очень сильных взрывах в Пирузи-Парастаре, Кейтарие, Андарзгу, Джанат-Абаде, Стар-Хане, южном и юго-восточном Тегеране, а также в районах вокруг Кахризака, Бакир-Шахра и, возможно, в зоне нефтеперерабатывающего завода. Жители описали от четырех до пяти мощных взрывов, сотрясавших окна в северных районах. 

Жители западного Тегерана сообщили о трех-четырех дополнительных взрывах.

В северо-восточном Тегеране были слышны два взрыва, после чего над головой пролетели истребители. В Хакимие жители сообщили о пролете самолетов и нескольких мощных взрывах.

В районе Бабайи зафиксированы два взрыва.

В нескольких районах, включая Шахрак-Бехешти, Сабалан, Нармак, Садегию и юго-восточный Тегеран, началась новая серия взрывов.

Очевидцы в Стар-Хане и Садегии сообщили, что слышали звук ракеты или самолета, за которым последовали взрывы и видимый дым в сторону Садегии.

В то же время жители западного Тегерана сообщили о пролетевшей над ними ракете, которая затем попала в близлежащее место. Также сообщалось о взрывах возле второй площади Садегии, где, по словам очевидцев, взрыв сотряс окна и двери домов.

В Пирузи на востоке Тегерана были зафиксированы повторные взрывы, а жители Озгола сообщили о взрывах и пролетающих очень близко истребителях.

В юго-восточном Тегеране были зафиксированы очень сильные взрывы. Очевидцы описывали самые громкие взрывы за ночь и сообщали примерно о десяти последовательных ударах, сопровождавшихся действиями истребителей.

Уже под утро дополнительные взрывы были зафиксированы также в Карадже/Хаштгерде, достаточно сильные, чтобы сотрясать здания, и в Пардисе, где подряд прогремели четыре взрыва.

*** 09:14

Вооруженные силы Израиля провожят широкомасштабную серию ударов по инфраструктурным объектам Тегерана, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Также израильские военнослужащие атакуют инфраструктуру «Хезболлы» в Бейруте.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского режима по всему Тегерану. Кроме того, армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по террористической инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте», — говорится в сообщении.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил, что Израиль уничтожит национальную инфраструктуру Ливана, используемую «Хезболлой», и лишит страну территорий, если движение не будет разоружено.

