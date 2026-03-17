Страны Залива просят Америку не прекращать войну

Изначально арабские государства Персидского залива не просили США вступать в войну с Ираном, но теперь многие из них призывают Вашингтон не останавливаться и не позволить Ирану диктовать политику в регионе. Об этом агентству Reuters сказали три правительственных источника в странах Персидского залива.

Изменение позиции региональных лидеров связано с тем, как Иран ответил на американо-изральские удары. Страны Персидского залива теперь опасаются, что если Ирану оставить значительное количество оружия или военно-промышленных объектов, то Исламская Республика сможет постоянно угрожать энергетическим ресурсам региона, как это происходит сейчас, когда Иран блокирует Ормузский пролив и наносит удары по объектам в соседних странах.

Поэтому теперь, говорят источники Reuters, в странах Персидского залива считают, что Вашингтон должен всесторонне ослабить военный потенциал Ирана.

В свою очередь, США оказывают давление на страны Персидского залива и требуют, чтобы те присоединились к войне против Ирана. Об этом Reuters сообщили те же источники, а также западные и арабские дипломаты.