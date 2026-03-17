Условие Трампа: президент должен уйти

По словам источников, свержение президента не повлечет за собой смену остального правительства Кубы. Американская сторона дала понять Гаване: президент должен уйти, дальнейшие отставки Вашингтон не интересуют. Как объясняют собеседники издания, США видят в Диас-Канеле сторонника жесткой линии и противника необходимых структурных реформ экономики.

По мнению некоторых чиновников администрации Трампа, отстранение главы кубинского государства позволило бы провести структурные экономические изменения в стране, которые Диас-Канель бы вряд ли поддержал, утверждает один из источников.

Американские переговорщики также хотят, чтобы Куба согласилась отстранить от власти некоторых пожилых чиновников, приверженцев идей Фиделя Кастро. Однако Соединенные Штаты пока не добиваются каких-либо конкретных действий против членов семьи Кастро, уточнили два источника.

Если кубинцы согласятся на отстранение своего президента, это станет первым серьезным политическим сдвигом в результате переговоров между двумя странами с момента их начала несколько месяцев назад, отмечает NYT.

Американские чиновники, считают, что переговоры между США и Кубой сосредоточены на том, чтобы островное государство постепенно открывало свою экономику для американских предпринимателей и компаний. По словам одного источника, администрация США предложила отставку президента Диаса-Канеля как шаг к дальнейшим сделкам, а не как ультиматум. При этом американцы дали понять, что такие сделки невозможны, пока он остается президентом, сообщил источник.

Диас-Канелю 65 лет, он занимает пост президента Кубы с 2018 года, также возглавляет Коммунистическую партию. До окончания его президентского срока осталось два года. Он был первым — и пока единственным — человеком не по фамилии Кастро, управлявшим Кубой после победы революции в 1959 году.

13 марта кубинский лидер впервые подтвердил факт переговоров с администрацией президента США, нацеленных на сотрудничество для противодействия угрозам в обеих странах, а также на безопасность в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. По словам Трампа, власти США рассчитывают в ближайшее время заключить соглашение с Кубой либо сделать в отношении страны «то, что необходимо».