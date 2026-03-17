Обращение МЧС к населению Азербайджана

Разведение костров накануне Новруза, особенно по вечерам в «чершенбе», является многовековой традицией азербайджанского народа, уходящей корнями в историю. Однако не следует забывать о риске возникновения пожаров при выполнении этого праздничного ритуала, напоминают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, разведение костров, особенно во дворах зданий, рядом с автомобилями, а также в лесах и зеленых зонах, может представлять серьезную опасность.

«Несоблюдение правил пожарной безопасности при разведении костров может привести к нежелательным и горьким последствиям. Хотим проинформировать граждан о том, что праздничные костры следует разводить на расстоянии не менее 50 метров от зданий, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов. Несовершеннолетние, собравшиеся вокруг костра, должны находиться под присмотром взрослых, следует быть осторожными при перепрыгивании через костер. Костер следует держать под контролем до полного его тушения, а зажженные на столах свечи не следует оставлять без присмотра.

К сожалению, каждый год во время празднования Новруза регистрируются случаи пожаров, травм и материального ущерба из-за небрежности. Не будем забывать, что минутная неосторожность может привести к серьезным последствиям. Чтобы праздничная радость не превратилась в трагедию, мы призываем всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и перечисленные нюансы, считая защиту окружающей среды своим гражданским долгом. Давайте вместе отпразднуем Новруз безопасно и ответственно», - говорится в сообщении МЧС.