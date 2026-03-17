Аэропорт Берлина закрывается

В среду, 18 марта, авиасообщение с Берлином будет разорвано. Администрация аэропорта подтвердила, что все взлеты и посадки отменены, а терминалы будут пустыми. Об этом говорится в заявлении администрации аэропорта в социальной сети X.

Завтра аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) не будет обслуживать ни одного регулярного самолета. Причиной остановки работы станет забастовка, объявленная немецким профсоюзом Verdi, который представляет работников государственного сектора и транспортной отрасли.

При этом забастовка охватит не только пилотов или бортпроводников, но и наземные службы, без которых работа аэропорта невозможна. Поэтому администрация BER официально обратилась к пассажирам не приезжать в аэропорт, ведь помощи на месте не будет.

Известно, что забастовка объявлена на фоне трудового конфликта между профсоюзом и работодателями государственного сектора. Стороны ведут переговоры о повышении заработной платы и условий труда для работников.

В Verdi заявили, что во время второго раунда переговоров работодатели предложили условия, которые профсоюзный переговорный комитет признал неприемлемыми. Из-за отсутствия компромисса стороны не смогли достичь соглашения, что и привело к объявлению забастовки.