Зеленский: У Нетаньяху есть то, что нужно мне...

Президент Украины Владимир Зеленский готов к диалогу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне обсуждений возможного сотрудничества в сфере противодействия иранским дронам. Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post.

По словам Зеленского, израильская сторона уже обращалась относительно возможного контакта. Президент Украины подчеркнул, что Киев имеет значительный практический опыт, полученный во время войны России против Украины, в частности в противодействии иранским дронам, которые РФ применяет для ударов по украинским городам.

По словам украинского президента, Украина имеет «огромный объем знаний, полученных на поле боя». На вопрос о возможных переговорах с Нетаньяху Зеленский сказал, что израильская сторона обратилась к нему по поводу возможного разговора, и что он к нему готов.

«У него (Нетаньяху) есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему. Так что я готов к этому диалогу», - сказал президент Украины.

Украина уже активизировала контакты с государствами Ближнего Востока по защите от иранских беспилотников. Reuters ранее сообщал, что Киев направлял специалистов в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и на американскую базу в Иордании, а также предлагал партнерам свои решения в сфере перехвата дронов.