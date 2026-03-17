Трампу предложили применить ядерное оружие

Иран уже не может производить баллистику

обновлено 10:16
737

Производство баллистических ракет на территории Ирана полностью остановлено в результате ударов Израиля и США. Об этом заявили официальные представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

С начала военной кампании 28 февраля израильские ВВС нанесли удары по более чем 1 700 объектам военной промышленности Ирана, применив свыше 10 000 боеприпасов. Удары были направлены на уничтожение полной производственной цепочки — от заводов по производству твердого топлива до сборочных линий и складов готовой продукции.

По данным ЦАХАЛ, выведены из строя или уничтожены около 70% из примерно 500 пусковых установок баллистических ракет Ирана.

Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин, текущая фаза операции рассчитана как минимум на три недели (до еврейского праздника Песах), и у военных остаются «тысячи целей».

Потери иранских сил, по оценкам израильской разведки, составляют от 4 000 до 5 000 убитыми и около 15 000 ранеными. В подразделениях, отвечающих за ракетные пуски, зафиксировано падение морального духа и случаи дезертирства.

*** 09:50

Производство ракет в Иране упало до нуля. Об этом заявили в Армии обороны Израиля.

На данный момент Иран не может произвести ни одной дополнительной баллистической ракеты.

Отмечается, что до войны Тегеран производил до 100 ракет в месяц и увеличивал их количество.

«Ошеломляющее достижение. Это производство закрыто. Важно, чтобы Ирану не позволили восстановиться», - пишут израильские СМИ.

