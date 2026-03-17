В Москве снова неспокойно: в России говорят о возможном «воздушном наступлении» ВСУ

Какие объекты могли стать целями дронов и над какими районами Московской области они были сбиты, не указывается.

Москву в ночь на 17 марта продолжали атаковывать украинские беспилотники. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, средства ПВО с 22:00 мск 16 марта по 6:20 мск 17 марта отразили атаки в общей сложности 39 БПЛА, летевших на Москву.

Беспилотники атакуют Москву с 14 марта. Утром 16 марта Собянин заявлял, что за прошедшие двое суток на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве были уничтожены около 250 украинских дронов.

Источники близкого к российским силовикам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ утверждают, что в Москве «стали глушить связь еще масштабнее... Перебои в столице стали наблюдаться на большем удалении от центра… На въезде в Москву со стороны Киевского шоссе появился передвижной пикет с вооруженными людьми в масках… В воскресенье и вчера Кремль… внутри патрулировали бойцы спецслужб… Они же расположились по периметру кремлевской стены, ее башен, на Мавзолее и даже на Водовзводной башне. Пикапы и броневики, оборудованные оружием, выставлялись вокруг Красной площади… Сам (президент РФ Владимир) Путин, по словам источников, стал гораздо больше времени проводить непосредственно в Кремле, у него было несколько непубличных «приемных дней».

Российские СМИ пишут, что усилившиеся атаки ВСУ на Москву и крупные города России являются признаком подготовки к мощному воздушному наступлению. ВСУ начали ежедневно отправлять на российскую столицу сотни беспилотников, города могут оказаться под ударом воздушного наступления. Сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1, способными пролетать до 1200 км и нести до 50 кг взрывчатки. Беспилотники волнами запускают из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей.

Также телеграм-каналы пишут, что «в Москве сотрудники ФСО и коммунальщики досматривают люки, полно патрулей полиции, зачищены все парковки, расставлены автобусы с ОМОН и Росгвардией».

Кроме того, в ночь на 17 марта от дронов пострадал город Короча в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пять человек, объяснил он, не уточняя, о каком здании идет речь.

В Брянской области в результате ночного налета беспилотников ранены три человека, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, повреждены три жилых дома и атомобиль.

Над юго-западом Ленинградской области ранним утром 17 марта сбито четыре беспилотника, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он ничего не сообщил о последствиях уничтожения дронов.