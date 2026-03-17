Экс-президенты не поддерживают Трампа

Президент США Дональд Трамп дважды заявил, что один из бывших президентов США выразил ему поддержку насчет войны с Ираном и пожалел, что сам не сделал того же. Однако ни один из четырех экс-президентов США не выражал свою поддержку действующему президенту Дональду Трампу насчет войны с Ираном, сообщает NBC со ссылкой на помощников и источники в окружении политиков.

Так, например, помощник Джорджа Буша-младшего рассказал телеканалу, что Белый дом с ними не связывался, а помощник Билла Клинтона заверил, что речь шла не о нем. Помощник Барака Обамы сообщил, что в последнее время у того никаких разговоров с Трампом не было. А о Джо Байдене действующий президент и не говорил, рассказал источник телеканала.

Накануне Дональд Трамп дважды заявил, что обсуждал с одним из бывших президентов Иран. «Я разговаривал с одним президентом, который мне, кстати, нравится. Бывший президент сказал: «Жаль, что я этого не сделал. Очень жаль». Но они этого не сделали. А я делаю», — сказал Трамп на обеде для членов совета директоров Кеннеди-центра. Тем же вечером он повторил это утверждение, находясь в Овальном кабинете: «Я поговорил с одним из бывших президентов, который мне на самом деле нравится. Я действительно разговаривал с некоторыми из них. И он сказал: «Жаль, что я не сделал того, что сделали вы».

На вопрос репортера, с каким именно президентом велась беседа, Трамп ответил, что это не Буш. На уточнение, идет ли речь о Клинтоне, политик ответил: «Я не хочу говорить».

Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Согласно результатам опроса CNN/SSRS, 59% опрошенных американцев не одобряют решение о бомбардировках Ирана (среди республиканцев этот показатель составляет всего 23%), опрос Fox News зафиксировал поляризацию мнений: 50% граждан одобряют действия властей, еще 50% осуждают. Все это делает операцию в Иране самой непопулярной за современную историю США.