Иран все отрицает

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что Аракчи отправил Уиткоффу текстовые сообщения, в которых говорилось о прекращении войны США и Израиля с Ираном.

«Мой последний контакт с господином Уиткоффом был до того, как его работодатель принял решение уничтожить дипломатию очередной незаконной военной атакой на Иран. Любые утверждения об обратном, по всей видимости, направлены исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность», — написал Аракчи в соцсети X.

Помимо Axios о попытках возобновить прямые контакты между представителями США и Ирана писал Drop Site News со ссылкой на иранские источники. По версии американских источников Axios, инициатива исходила от Аракчи, а иранские источники Drop Site News уверяли, что это Уиткофф пытался наладить контакт.

Президент США Дональд Трамп заявил 16 марта, что Иран связывался с США, но неясно, уполномочены ли иранские чиновники, участвующие в этом, заключать соглашение. «Мы не имеем представления, кто они», — заявил Трамп журналистам. Он добавил, что не против переговоров с иранцами, «потому что иногда из них выходят хорошие вещи».