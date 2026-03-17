Американским дипломатам дали задание

Госсекретарь США Марко Рубио направил в американские диппредставительства и консульства по всему миру телеграмму с указанием призвать страны к коллективным действиям против Ирана, передает ABC News со ссылкой на имеющийся в распоряжении телеканала документ.

Согласно телеграмме, дипломатам поручено призвать власти зарубежных стран «оперативно принять меры по снижению возможностей Ирана и связанных с Ираном (...) группировок по нападению на наши страны и граждан» на фоне якобы «повышенного риска» таких нападений.

Донести эту информацию дипломаты должны до 20 марта.

«Мы считаем, что иранский режим более чувствителен к коллективным действиям, чем к односторонним, и что совместное давление с большей вероятностью заставит режим изменить свое поведение, чем лишь односторонние действия», - отмечается в телеграмме.