Худиев и Акперов заработали на онлайн-играх свыше 41 миллиона

Бакинский суд по тяжким преступлениям провел судебное заседание по уголовному делу Мурада Худиева и Бахруза Акперова, обвиняемых в легализации более 41 миллиона манатов, полученных от онлайн-азартных игр.

Как сообщает haqqin.az, обвинительное заключение было предъявлено прокурором на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой. Согласно обвинению, Мурад Худиев и Бахруз Акперов легализовали в общей сложности 41 миллион 223 тысячи манатов, полученных от незаконных азартных игр, посадив их на различные банковские карты. Обвиняемые не признали себя виновными по предъявленным им обвинениям.

Судебное заседание назначено на 13 апреля.

По данным Генеральной прокуратуры, оперативно-розыскные мероприятия проводились на основании информации, полученной Главным управлением по борьбе с коррупцией, об организации азартных игр и связанных с ними незаконных действий с использованием интернет-информационных ресурсов.

Мураду Худиеву и Бахрузу Акперову были предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем, при совершении организованной группой), 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, в крупном размере) и 244-1.4 (организация и проведение азартных игр организованной группой, особенно при совершении с получением крупного дохода) УК Азербайджана.