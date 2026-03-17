Иранские ракеты в Иерусалиме, а Фуджейра парализована

Израильские СМИ писали об одной сбитой ракете, остальные «достигли цели», утверждает телеканал. Информация о пострадавших и повреждениях не приводится.

Иран ударил ракетами по нескольким целям в Иерусалиме. Их удалось сбить в нескольких метрах от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил иранский телеканал SNN.

По данным агентства Bloomberg, опубликованным во вторник со ссылкой на судоходного агента и источник, знакомый с ситуацией, отгрузка нефти в ключевом порту ОАЭ Фуджейра приостановлена после серии ударов, связанных с войной. Согласно сообщению, погрузка на причалах нефтетанкерного терминала Фуджейра была приостановлена с утра вторника, также прекратил работу причал для швартовки судов в открытом море, эксплуатируемый голландской компанией Koninklijke Vopak.

По данным Bloomberg, отгрузка сырой нефти компанией Abu Dhabi National Oil Co. в порту пока приостановлена. Фуджейра, крупный центр экспорта нефти и топлива, расположенный за пределами Ормузского пролива, приобретает все большее значение.

Кроме того, как сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией, танкер для перевозки сжиженного газа под флагом Кувейта получил незначительные повреждения в результате попадания обломков беспилотника у берегов Фуджейры.