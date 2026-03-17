USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трампу предложили применить ядерное оружие
Новость дня
Разведка предупреждала, но Трамп не послушал

12:12 2013

Несмотря на непрекращающиеся удары по Ирану, режим аятолл на данном этапе сможет сохранить власть. Он ослабнет, но станет еще более радикальным, а влияние Корпуса стражей исламской революции усилится. Такую оценку приводит американская разведка, пишет The Washington Post (WP).

США и Израиль нанесли значительный ущерб ракетному потенциалу, ликвидировали аятоллу Хаменеи и десятки представителей военного командования. Но военные расходы США составили 12 миллиардов долларов, погибли 13 военнослужащих, а перекрытие Ормузского пролива привело к энергетическому кризису исторического масштаба.

Источники сообщили WP, что с самого начала военных действий американская разведка полагает, что режим сохранится и, возможно, станет еще более дерзким – поскольку, несмотря на атаки, ему удалось уцелеть. При этом арабские союзники США возмущены, что стали мишенью ответных иранских ударов.

По словам европейского источника, режим КСИР частично сохранит ракетный и ядерный потенциал и продолжит поддерживать региональных сателлитов, однако его возможности будут ослаблены. «Мы будем в лучшем положении, чем сейчас», – сказал он.

По словам другого информированного источника, несмотря на то что разведка предоставляла президенту США Дональду Трампу «отрезвляющую информацию», президент принял решение нанести совместный с Израилем удар. «Разведка все предсказала заранее», – подчеркнул он.

В то же время арабские союзники США в ярости. «Они (США – ред.) начали эту войну ради Израиля и бросили нас (арабов – ред.) противостоять атакам самостоятельно», – сообщил изданию высокопоставленный арабский представитель.

По его словам, администрация Трампа заверяла их (страны Залива - ред.), что конфликт будет скоротечным, и они не готовились к длинной войне. «Нужно покончить с этим как можно скорее», – сказал собеседник издания.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться