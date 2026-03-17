USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Трампу предложили применить ядерное оружие

Фидан: Иран готов к закулисным переговорам

12:33 669

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что США и Иран пока не готовы к возобновлению переговоров. Однако Иран открыт для контактов по закулисным каналам, заявил он в беседе с Associated Press (АР).

«Сейчас условия не очень благоприятствуют дипломатии», — сказал Хакан Фидан. Несмотря на это, иранцы, по его мнению, открыты «для любой разумной дипломатии по закулисным каналам».

Как подчеркнул в разговоре с AP министр, Иран «чувствует себя преданным» из-за того, что США и Израиль начали атаковать страну во время активных переговоров по ядерной программе.

Хакан Фидан назвал целью Анкары держаться в стороне от конфликта и не вступать в войну с какой-либо из сторон. «Я знаю, что нас провоцируют и мы будем подвергаться провокациям, — сказал он. — Мы хотим остаться в стороне от этой войны».

До начала горячей фазы конфликта Анкара пыталась стать посредником в урегулировании, рассказал Хакан Фидан в интервью. Турция предложила сценарий, при котором «американцы и иранцы могли бы всесторонне обсудить ядерную проблему». Параллельно с этим предлагалось обсудить другие проблемы с региональными игроками. По данным AP, Иран тогда отказался от предложения Турции и предпочел инициативу Омана, который в конечном счете выступил посредником на переговорах между Ираном и США по иранской ядерной проблеме.

С начала военной операции Израиля и США против Ирана Турция перехватила уже несколько баллистических ракет, летевших по направлению к стране. Первая ракета была сбита до входа в турецкое воздушное пространство, вторая и третья — уже внутри него. Министерство обороны Турции уточняло, что предпринимаются все необходимые меры для защиты территории и воздушного пространства страны. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, власти страны работают над тем, чтобы Анкара не оказалась втянута в конфликт на Ближнем Востоке.

13:20 275
13:14 343
12:59 895
13:00 501
12:46 1197
13:28 5709
12:12 2016
11:54 2578
10:44 991
11:37 1887
11:10 2054

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться