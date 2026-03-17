Российская нефть бьет рекорды в Индии

Цена российской нефти в индийских портах достигла рекордных значений, пишет Bloomberg.

Цена на нефть марки Urals на западном побережье Индии в пятницу достигла $98,93 за баррель.

Дисконт сократился до $4,8 за баррель по сравнению с эталонной маркой Brent. Это самый низкий уровень за более чем четыре месяца.

Средняя цена Urals в российских портах в пятницу составила $73,73 за баррель, что является самым высоким уровнем с середины июля 2024 года.

Это значительно выше среднего уровня в $59 за баррель, заложенного в российский бюджет на этот год, напоминает Bloomberg.