В Иране массовые аресты, а «шпионов» будут казнить

Иранские власти возобновили массовые аресты граждан, заподозренных в нелояльности режиму. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Иране и на группы активистов за его пределами.

По данным газеты, задержанным предъявляют обвинения в передаче данных иностранным СМИ или военным, за фото- и видеосъемку ударов, монархические взгляды, владение или торговлю терминалами Starlink и т. д.

По официальным данным иранских властей, с начала боевых действий США и Израиля против Ирана в стране арестованы не менее 500 человек. Однако, сообщает газета, аресты могут быть куда масштабнее.

По гостелевидению Ирана регулярно транслируются предупреждения и угрозы противникам властей и напоминание о том, что силовикам разрешено стрелять на поражение. По утверждениям силовых структур, уже 11 монархистов были убиты при задержании. Власти также разослали гражданам сообщения о том, что «по бунтовщикам будет нанесен более мощный удар, чем 8 января».

С конца декабря по середину января в Иране проходили масштабные антиправительственные протесты. Правозащитная организация HRANA сообщала, что смогла подтвердить гибель 5,5 тыс. человек во время силового подавления митингов.