В Иране массовые аресты, а «шпионов» будут казнить

Иранские власти возобновили массовые аресты граждан, заподозренных в нелояльности режиму. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Иране и на группы активистов за его пределами.
По данным газеты, задержанным предъявляют обвинения в передаче данных иностранным СМИ или военным, за фото- и видеосъемку ударов, монархические взгляды, владение или торговлю терминалами Starlink и т. д.
По официальным данным иранских властей, с начала боевых действий США и Израиля против Ирана в стране арестованы не менее 500 человек. Однако, сообщает газета, аресты могут быть куда масштабнее.
По гостелевидению Ирана регулярно транслируются предупреждения и угрозы противникам властей и напоминание о том, что силовикам разрешено стрелять на поражение. По утверждениям силовых структур, уже 11 монархистов были убиты при задержании. Власти также разослали гражданам сообщения о том, что «по бунтовщикам будет нанесен более мощный удар, чем 8 января».
С конца декабря по середину января в Иране проходили масштабные антиправительственные протесты. Правозащитная организация HRANA сообщала, что смогла подтвердить гибель 5,5 тыс. человек во время силового подавления митингов.
В Иране лицам, признанным виновными в шпионаже в пользу США и Израиля, грозит смертная казнь. Об этом заявил глава Верховного суда исламской республики Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.
«Издан судебный приказ о конфискации и замораживании имущества, связанного с некоторыми лицами, которые сотрудничали с агрессивными режимами США и Израиля. Другое предусмотренное этим пунктом наказание – смертная казнь. Она, безусловно, будет применяться в отношении виновных после разбирательства как одно из законных наказаний», – приводит его слова телеканал SNN.
При этом он указал, что в случае «наличия угроз» будут приняты «решительные законные меры» и «никакого снисхождения не будет».