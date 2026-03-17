Китай пришел на помощь Ирану?

Спутниковые снимки показывают, что в Ормузском проливе присутствуют не только западные, но и китайские военно-морские силы. По данным популярного в Азии военного издания Defence Security Asia, один из самых передовых разведывательных кораблей в мире — Liaowang-1, введенный Китаем в эксплуатацию в 2025 году, — бросил якорь в Аравийском море недалеко от Ормузского пролива.

Сообщается, что Liaowang-1, представляющий собой морскую разведывательную платформу водоизмещением около 30 тысяч тонн, способен вести наблюдение на расстоянии до шести тысяч километров и фактически контролировать весь регион. Также отмечается, что разведывательный корабль сопровождают и охраняют боевые корабли ВМС Китая типов 055 и 052D. Аналитики считают, что Пекин, даже не вступая напрямую в конфликт, стремится усилить свое военное присутствие вокруг пролива.

Некоторые эксперты, указывая на то, что Иран явно уступает своим противникам в сфере разведки и контрразведки, не исключают, что отправка Китаем одного из самых современных разведывательных кораблей в район Ормузского пролива может означать помощь Тегерану.

Аналитики по Ближнему Востоку считают, что ослабление иранской разведки стало логичным результатом авторитарного характера режима, его самоуверенности во власти, а также экономической и социальной уязвимости и роста внутренней оппозиции.

Отмечается, что Китай, оценив слабость Ирана в сфере разведки, мог направить в регион крупнейшую разведывательную платформу, способную одновременно отслеживать до 1200 самолетов и ракет. Таким образом, Китай, не запуская ни одной ракеты, получил важную позицию в области радиотехнической разведки. С помощью возможностей этого корабля собранная информация может влиять на баланс сил в регионе, где уже ведутся интенсивные ракетные, воздушные и морские операции.

Военные эксперты считают, что дальнобойные электромагнитные сенсоры корабля теоретически способны на ранней стадии обнаруживать перемещения американских и израильских самолетов в зоне операций. Это потенциально может увеличить время реакции Ирана на возможные бомбардировки. По мнению экспертов, если китайский корабль будет передавать разведданные из района Ормузского пролива, это может частично снизить неопределенность в оборонном планировании Тегерана.

Однако большинство военных экспертов полагают, что основной целью размещения нового разведывательного корабля Liaowang-1 в водах Ормузского пролива является не поддержка Ирана. По их мнению, Пекин, традиционно использующий «мягкую силу», стремится прежде всего продемонстрировать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Кроме того, не исключается, что Китай намерен внимательно наблюдать и изучать новейшие боевые возможности и потенциал оборонной промышленности США и Израиля, с которыми он находится в стратегическом соперничестве.