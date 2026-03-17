В Азербайджане сокращают срок сверхсрочной службы для женщин-военных

В Азербайджане сверхсрочная действительная военная служба для женщин будет сокращена с 3 лет до 6 месяцев.

Это отражено в предлагаемых изменениях в законы «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе», которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Сообщается, что данное изменение будет способствовать расширению возможностей адаптации женщин-военнослужащих к военной службе, снижению текучести кадров и повышению эффективности организации военной службы.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.