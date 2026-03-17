Атака на НПЗ в Краснодаре: есть погибший и раненый

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске (Россия) загорелся в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Оперативном штабе Кубани.

Нефтеперерабатывающий завод «Славянск ЭКО» в Краснодарском крае в ночь на 17 марта подвергся атаке украинских беспилотников. На предприятии начался пожар, который потушили через полтора часа.

В результате атаки жертв не было, однако один работник предприятия умер, по предварительным данным, от сердечного приступа. Уточняется, что погибший - сотрудник котельного предприятия.

Кроме того, фрагменты беспилотников упали в городе и в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали с переломом.