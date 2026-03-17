Риск по Ормузу сохраняется

Глава Международной морской организации (ММО) Арсенио Домингес полагает, что военное сопровождение в Ормузском проливе не сможет полностью обеспечить безопасность судов.

«Это снижает риск, но он все равно остается. Торговые суда и моряки могут пострадать», – отметил Домингес в интервью Financial Times.

При этом он подчеркнул, что военная поддержка «не является долгосрочным или устойчивым решением» для свободного прохода через Ормузский пролив. Домингес добавил, что застрявшие суда могут остаться без продовольствия и запасов, а доступ к портам ограничен из-за угроз иранских атак.

«Следует разрядить ситуацию, прежде чем судовладельцы или операторы рискуют экипажами и судами», – призвал он.

Ранее сообщалось, что Ормузский пролив не закрыт, но судоходство через пролив находится под контролем вооруженных сил Ирана. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что суда стран, не участвующих в военных операциях против Ирана, могут беспрепятственно проходить через Ормузский пролив в координации и с разрешения иранских вооруженных сил.