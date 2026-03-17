Сафаралиев арестован после жалобы Талеха Гейдарова

Заявителем по делу выступает сын министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова — Талех Гейдаров.

По версии следствия, И.Сафаралиев, дав Т.Гейдарову ложные обещания, завладел его денежными средствами на сумму более 1 миллиона манатов.

На основании жалобы Гейдарова решением Насиминского районного суда в отношении Сафаралиева избрана мера пресечения в виде ареста. Ему предъявлено обвинение по статье 178.4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Отметим, что Интигам Сафаралиев с 2019 года занимал должность директора компании AzFinance İnvestisiya Şirkəti. Бизнесмен имеет более 15 лет опыта в сфере управления финансовыми средствами. Он также работал членом Наблюдательного совета AFB Bank, который, как утверждается, связан с семьей Гейдаровых, а также занимал другие должности.

По уголовному делу завершено предварительное следствие.