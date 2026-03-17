Условный срок Асиману Годжаеву

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу руководителя проекта Общественного объединения «Азербайджанский молодежный парламент» Асимана Годжаева, обвиняемого по делу «НПО».

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Тагиева был зачитан приговор, согласно которому Годжаеву назначено условное наказание с испытательным сроком в три года.

Отметим, что Асиману Годжаеву были предъявлены обвинения по статьям 192.2.2, 213.1 и 308.2 Уголовного кодекса.

Напомним, в Азербайджане в отношении ряда неправительственных организаций Следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2, 213.1, 308.2 и другим статьям УК Азербайджана. По делу продолжается предварительное следствие. В рамках уголовного дела расследуются нарушения закона в деятельности ряда неправительственных организаций, их руководителей, а также филиалов и представительств иностранных НПО.