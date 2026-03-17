Ирану все нипочем: зарабатывает миллионы в день

Иран продолжает получать значительную выручку от экспорта нефти на фоне скачка мировых цен выше $100 за баррель, вызванного блокадой Ормузского пролива.

По данным аналитических компаний Kpler и Vortexa, с начала марта Иран отгружает около 1,5–1,6 млн баррелей в сутки, что приносит ему примерно $140 млн ежедневно.

Несмотря на формальное стремление Вашингтона свести иранский экспорт к нулю, администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время фактически закрывает глаза на поставки из исламской республики. Главная причина — опасения усугубить глобальный дефицит предложения и спровоцировать дальнейший рост цен, пишет издание.