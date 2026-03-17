Семеро пострадавших при пожаре в жилом доме в Баку

В результате пожара в жилом доме, расположенном на проспекте Ходжалы в Баку, есть отравившиеся дымом, сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Согласно сообщению, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром по адресу: проспект Ходжалы, 29. На место происшествия были направлены четыре бригады скорой помощи. Врачи доставили в токсикологический центр семь пострадавших, в том числе двоих детей, с диагнозом «отравление дымом».