Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Лучшим Bespoke дилер Европы объявлен Rolls-Royce Motor Cars Baku

09:00 630

13 марта 2026 года Rolls-Royce Motor Cars Baku был удостоен престижной награды «Дилер года» за успешные бизнес-результаты в программе индивидуализации Bespoke роскошного производителя, опередив 23 дилерских центра Rolls-Royce в европейском регионе (регион Великобритания, Европа и Центральная Азия).

Результаты известной дилерской премии компании Dealer Awards за 2025 год были объявлены во время дилерской конференции, состоявшейся в Лондоне. Награда была вручена главным исполнительным директором Rolls-Royce Motor Cars Крисом Браунриджем и отмечает развитие Bespoke-направления Rolls-Royce Motor Cars Baku на основе ряда комплексных факторов, ориентированных на среднесрочную перспективу. Эти показатели достигли своего результата в 2025 году.

Программа Bespoke сосредоточена на создании ценности для клиентов посредством высоко индивидуализированных автомобилей и уникальных впечатлений, предоставляя возможности для личного самовыражения.

Байрам Ягубов, главный директор Rolls-Royce Motor Cars Baku, отметил: «Получение такого признания стало завершением по-настоящему запоминающегося года. Программа индивидуализации Bespoke играет важную роль в устойчивом развитии нашего бизнеса. Мы высоко ценим доверие, которое наши клиенты оказывают нам, и именно это доверие является основой для получения столь престижной награды».

Региональный директор Rolls-Royce Motor Cars Джон Бекли подчеркнул: «Каждый автомобиль Bespoke является уникальным отражением видения своего владельца. Благодаря этому клиенты получают исключительный и высоко персонализированный опыт владения автомобилем Rolls-Royce», — и добавил: «Команда в Баку уже более десяти лет стремится к совершенству во всех аспектах бизнеса и демонстрирует высокий уровень работы. Мы поздравляем их с продолжающимся успехом».

Rolls-Royce Motor Cars Baku, являющийся единственным официальным дилерским центром в Азербайджане и Центральной Азии, недавно сообщил об успешных результатах за 2025 год. Количество заказов Bespoke достигло рекордного уровня, включая один из всего лишь 25 автомобилей Phantom Centenary Private Collection в мире для клиента в Закавказье. Общее количество автомобилей, переданных клиентам, стало самым высоким показателем с момента открытия дилерского центра в 2014 году. В течение года дилер организовывал клиентские приёмы в Узбекистане и Грузии, а также проводил мероприятия в шоуруме в центре Баку.

