Azercell представил на MWC 2026 системный подход к развитию гендерной инклюзивности

Mobile World Congress в очередной раз собрал в Барселоне ведущих игроков глобальной телекоммуникационной и технологической индустрии, выступая ключевой площадкой для обсуждения отраслевых трендов, демонстрации инновационных решений и развития международного сотрудничества. Инклюзивные бизнес-практики и цифровое благополучие молодежи были одними из приоритетных тем, обсуждавшихся в рамках конгресса.

Исполнительный директор по управлению человеческим капиталом Azercell Диляра Гусейнова выступила на конгрессе, подчеркнув важность формирования инклюзивной среды в технологическом секторе: «Как один из ключевых участников цифровой трансформации Азербайджана, мы четко понимаем свою ответственность за создание равных возможностей. Именно поэтому гендерная инклюзивность является одним из стратегических приоритетов нашей компании».

В своем выступлении Диляра Гусейнова представила комплексный подход Azercell к развитию женского потенциала в сфере ИКТ — от ранней профориентации до поддержки профессионального роста и формирования лидерских компетенций. «Особое внимание уделяется стимулированию интереса и вовлечению девушек в технологические направления с раннего возраста, а также созданию условий для их устойчивой реализации в отрасли», — подчеркнула она.