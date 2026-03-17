Израиль троллит: Ну покажите уже Моджтабу…

«Режим может быть свергнут только иранским народом, но без внешней помощи иранский народ не сможет освободить себя сам», - добавил он.

«Мы до сих пор не видели Моджтабу… это уже начинает выглядеть неловко для этого режима», - сказал Саар.

Никто до сих пор не видел нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, обратил внимание глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложения о снижении напряженности или о прекращении огня с Соединенными Штатами, которые были переданы Тегерану через две страны-посредника, сообщил во вторник Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

По его словам, позиция Хаменеи в отношении мести США и Израилю была «очень жесткой и серьезной» на его первом заседании по вопросам внешней политики. При этом не уточняется, присутствовал ли лидер на заседании лично.

Война США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю: погибли по меньшей мере 2000 человек, и конца конфликту пока не видно. Ормузский пролив остается в значительной степени закрытым, а союзники США отклоняют просьбу президента США Дональда Трампа помочь открыть этот критически важный водный путь, что вызывает рост цен на энергоносители и опасения инфляции.

Высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что верховный лидер заявил: сейчас «не время для мира, пока Соединенные Штаты и Израиль не будут поставлены на колени, не признают поражение и не выплатят компенсацию».

Три источника сообщили Reuters 14 марта, что администрация Трампа отклонила попытки союзников на Ближнем Востоке начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.