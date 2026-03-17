Израиль троллит: Ну покажите уже Моджтабу…

Никто до сих пор не видел нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, обратил внимание глава МИД Израиля Гидеон Саар.
«Мы до сих пор не видели Моджтабу… это уже начинает выглядеть неловко для этого режима», - сказал Саар.
«Режим может быть свергнут только иранским народом, но без внешней помощи иранский народ не сможет освободить себя сам», - добавил он.
*** 14:22
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложения о снижении напряженности или о прекращении огня с Соединенными Штатами, которые были переданы Тегерану через две страны-посредника, сообщил во вторник Reuters высокопоставленный иранский чиновник.
По его словам, позиция Хаменеи в отношении мести США и Израилю была «очень жесткой и серьезной» на его первом заседании по вопросам внешней политики. При этом не уточняется, присутствовал ли лидер на заседании лично.
Война США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю: погибли по меньшей мере 2000 человек, и конца конфликту пока не видно. Ормузский пролив остается в значительной степени закрытым, а союзники США отклоняют просьбу президента США Дональда Трампа помочь открыть этот критически важный водный путь, что вызывает рост цен на энергоносители и опасения инфляции.
Высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что верховный лидер заявил: сейчас «не время для мира, пока Соединенные Штаты и Израиль не будут поставлены на колени, не признают поражение и не выплатят компенсацию».
Три источника сообщили Reuters 14 марта, что администрация Трампа отклонила попытки союзников на Ближнем Востоке начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.