Нетаньяху дал приказ...

Вот такой список, по утверждению оппозиционных иранских СМИ, Нетаньяху передал военным для ликвидации.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир заявил, что в ходе вчерашних ударов по Тегерану ликвидированы высокопоставленные командиры, «причастные к террористическим действиям в секторе Газа и на Западном берегу».

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала министра обороны Исраэля Каца о ликвидации «фактического лидера Ирана» Али Лариджани и командира «Басидж» генерала Голам Резы Сулеймани.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я (Исраэль Кац – ред.) поручили ЦАХАЛ продолжать охоту на руководство режима террора и подавления в Иране…» - заявил глава Минобороны Израиля.