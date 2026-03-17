Нетаньяху дал приказ...

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ликвидировать высших чиновников иранского режима.
Вот такой список, по утверждению оппозиционных иранских СМИ, Нетаньяху передал военным для ликвидации.
Ранее сообщалось, что начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир заявил, что в ходе вчерашних ударов по Тегерану ликвидированы высокопоставленные командиры, «причастные к террористическим действиям в секторе Газа и на Западном берегу».
Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала министра обороны Исраэля Каца о ликвидации «фактического лидера Ирана» Али Лариджани и командира «Басидж» генерала Голам Резы Сулеймани.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я (Исраэль Кац – ред.) поручили ЦАХАЛ продолжать охоту на руководство режима террора и подавления в Иране…» - заявил глава Минобороны Израиля.