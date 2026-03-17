Молдова вызывает российского посла

«Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% населения города Кишинева. Министерство иностранных дел подчеркивает, что подобные действия с серьезными трансграничными последствиями ставят под угрозу окружающую среду, безопасность водоснабжения и здоровье граждан Республики Молдова», — сказано в сообщении.

МИД Молдовы вызвал посла РФ Олега Озерова для передачи ноты протеста в связи с разливом нефтепродуктов в реке Днестр, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

Речь идет об ударе РФ по гидроэнергетическому комплексу в украинском Новоднестровске, в результате которого в реку Днестр попали нефтепродукты. Во время встречи молдавская сторона продемонстрировала послу бутылку с водой из Днестра как иллюстрацию последствий загрязнения.

В МИД Молдовы заявили, что такие действия создают серьезные риски для окружающей среды и водоснабжения страны. «Решительно осуждаем атаку, которая привела к утечке нефтепродуктов в Днестр. Это создает угрозу окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровья граждан Молдовы», — отметили в ведомстве. В министерстве отметили, что Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева.

Российская сторона пока не комментировала ситуацию.