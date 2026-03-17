Каллас: Никаких сделок с Россией

В Евросоюзе не планируют заключать сделки с Россией по энергоресурсам даже на фоне роста цен. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Я была за этими закрытыми дверями и не увидела такого желания. И когда мы разговариваем с Россией, конечно, самое важное – сначала договориться о том, о чем мы хотим с ней поговорить», – сказала Каллас в интервью Reuters.

По ее словам, если Брюссель вернется к «обычному бизнесу» с Москвой, то будет больше войн. «Мы видели это раньше. Поэтому мы должны быть очень бдительными и на самом деле не давать России того, чего они хотят, потому что их аппетиты будут только расти», – сказала глава евродипломатии.