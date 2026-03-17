Трампу предложили применить ядерное оружие
Европейцы не прошли «тест на солидарность»

Европейские страны отвергли предложение США об участии в обеспечении безопасности Ормузского пролива, подчеркнув нежелание втягиваться в конфликт с Ираном.

Министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отказались от предложения США расширить мандат военно-морской миссии Aspides для патрулирования Ормузского пролива. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата миссии не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

Дональд Трамп ранее заявил, что отказ Европы от участия будет «очень плохим для будущего НАТО» и выразил уверенность, что Франция поддержит США, однако подверг критике Великобританию за отказ помогать. «Мы не нуждаемся ни в чьей помощи, мы сильнейшая нация», – заявил Трамп, отметив при этом, что его просьба – это тест на солидарность в условиях кризиса из-за роста цен на нефть. 

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «американцы выбрали этот путь вместе с израильтянами» и подчеркнул, что главная задача Берлина – защита территории НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что НАТО – оборонительный, а не вмешивающийся альянс, и не должен участвовать в конфликте, начатом ударами США и Израиля по Ирану 28 февраля.

