Курды готовы «освободить» Иран

В интервью телеканалу France24 Мохтади указал на «серьезные признаки слабости» сил безопасности в курдских регионах Ирана, ведь «десятки тысяч» молодых людей готовы взять в руки оружие без, по его утверждению, какой-либо иностранной поддержки.

Глава иранской курдской партии «Комала» Абдулла Мохтади заявил, что курды «могут сыграть очень важную роль в достижении прорыва» в Иране.

В интервью Мохтади назвал курдов «наиболее организованной частью иранского общества». По его словам, при наличии готовности сил пешмерга, если их «достаточно защитят и поддержат Соединенные Штаты, мы сможем многое сделать».

Мохтади в интервью отрицал получение какой-либо иностранной поддержки, несмотря на широко распространенные сообщения о планах ЦРУ и «Моссада» вооружить иранских курдских боевиков и переправить их через иракскую границу. «Нам пока не оказывала помощь ни одна иностранная держава», — сказал он. При этом он надеется, что Вашингтон «примет во внимание позитивную и конструктивную роль, которую могут сыграть курды».

Мохтади также выступил против Резы Пехлеви, который ранее обвинил курдские группировки «в угрозе территориальной целостности Ирана».