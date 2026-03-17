Парусный спорт возвращается в столицу

Федерация водных видов спорта Азербайджана организует мероприятие в связи с праздником Новруз. Праздничное мероприятие пройдет 21 марта с 13:00 на Бакинском бульваре, на берегу моря, напротив Девичьей башни.

В открытом для жителей Новруз-шенлике гребцы продемонстрируют показательные выступления на воде на лодках академической гребли, каяках, каноэ и драгон-ботах. Скутеры, сопровождающие гребные лодки с флагами, создадут яркие красочные зрелища. Также для жителей столицы будут организованы интересные викторины и развлечения.

Еще одна новинка связана с парусным видом спорта. Азербайджанская Федерация водных видов спорта на празднике Новруз после долгого перерыва вернет парусный спорт в Баку. Наряду с гребными лодками парусные лодки также украсят воды Каспия во время праздника Новруз.