Трампу предложили применить ядерное оружие

Спустя четыре месяца: Китай возобновляет закупки российской нефти

15:20 542

Из-за эскалации на Ближнем Востоке китайские нефтяные компании хотят возобновить закупку нефти из России после четырехмесячного перерыва. Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к российской нефтяной торговле.

По словам собеседников Reuters, государственные нефтяные компании КНР стремятся избежать дефицита поставок, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке, и пользуются отменой санкций США. Reuters уточняет, что торговые подразделения компаний Sinopec и PetroChina обратились к российским поставщикам с запросом о закупке топлива впервые с ноября.

Как сообщили источники агентства, российская и китайская стороны могут заключить сделки о поставках нефти в ближайшее время, так как российская нефть остается самой дешевой по сравнению с поставками из Бразилии и Западной Африки. По данным Reuters, крупнейшие китайские нефтяные компании оценивают возможность оплаты и поставки нефти, учитывая 30-дневную лицензию OFAC.

12 марта США разрешили новые операции с уже загруженной на танкеры российской нефтью в условиях перебоев с поставками с Ближнего Востока из-за перекрытия Ормузского пролива. До 11 апреля по лицензии может быть продано до 19 млн баррелей нефти и свыше 300 тыс. т нефтепродуктов. 

