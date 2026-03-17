Вашингтон заявил Анкаре, что война с Ираном закончится за четыре дня

Вашингтонский известный аналитический центр Brookings Institution, эксперт по Турции Асли Айдынташбаш заявила, что правительство США еще до начала войны с Ираном проинформировало Анкару о том, что военная операция продлится всего четыре дня.

По ее словам, у США и Израиля разные цели в отношении Ирана: Израиль в идеале хочет смены режима, а Вашингтон, напротив, планирует в Тегеране правительство по венесуэльскому сценарию.

«Трамп начал этот процесс в надежде найти в Иране фигуру, похожую на Делси Родригес, и договориться с режимом.

Вашингтон верил, что если религиозный лидер Али Хаменеи будет свергнут или убит, режим рухнет. Именно поэтому Анкаре и некоторым странам НАТО сообщили, что операция завершится за четыре дня», — подчеркнула Асли Айдынташбаш.

Напомним, Турция с января по конец февраля предлагала диалог, чтобы предотвратить совместное нападение Израиля и США на Иран. Анкара обращалась с различными предложениями в Вашингтон и Тегеран и пыталась организовать посреднические переговоры в Стамбуле.

Однако позже турецкие официальные лица заявили, что Тегеран отклонил предложение Анкары о встрече.