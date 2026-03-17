Хаменеи в Москве или нет?

Посол Ирана в Москве Казем Джалали опроверг пребывание нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи в России на лечении. Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что Хаменеи в связи с состоянием здоровья и из соображений безопасности был тайно доставлен в Москву российским военным самолетом.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что новый лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл на лечение в Москву.

Ранее кувейтское издание «Аль-Джарида» со ссылкой на источник писало о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, получивший тяжелые ранения во время израильских ударов 28 февраля, вывезен на лечение в Москву.

Утверждается, что для эвакуации потребовалась секретная операция.

По словам источника, президент России Владимир Путин якобы предложил помощь, и иранские власти приняли ее. Военный самолет доставил Хаменеи в Москву, где его прооперировали, и он проходит лечение в одной из частных больниц. Официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана или Москвы не было.