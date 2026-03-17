Российских олигархов не утешает даже рост цен на нефть

Война США и Израиля против Ирана не принесет России «ничего хорошего», несмотря на рост цен на нефть, газ и удобрения, а также шанс ослабления санкций. Об этом заявил российский олигарх Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.

«Всем очевидно, что мировая экономика от высоких цен на энергоресурсы (нефть, газ, уголь) серьезно и надолго замедлится. А с учетом того, что мы с какой-то необъяснимой и бессмысленной решимостью в прошлом году укрепили рубль до отметок ниже 80 за доллар (лишив главные отрасли российской экономики конкурентоспособности на внешних рынках), мы тоже понесем серьезные потери в этом глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен», — написал он.

Бизнесмен отметил, что США не смогли легко одержать победу над Ираном. По его мнению, «очень и очень вероятен исход, при котором мировая экономика «закашляет» от высоких цен на энергоносители».

Цены на энергоресурсы взлетели по всему миру после того, как Иран заблокировал проход для судов в Ормузском проливе. Так, цена на нефть марки Brent к 9 марта достигла практически $120 за баррель. Через пролив поступает до 20% поставок нефти от общего числа мировой торговли.

По данным Bloomberg, если военный конфликт затянется до середины апреля, цены на нефть могут вырасти до $130 за баррель. Помимо этого, он может вызвать скачки стоимости сжиженного природного газа.