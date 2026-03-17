В Кувейте задержали пособников «Хезболлы»

В Кувейте задержали 16 человек, связанных с радикальной группировкой «Хезболла». Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что среди задержанных 14 человек являются гражданами Кувейта, еще двое - граждане Ливана.

У задержанных изъято оружие, беспилотники с камерами и устройства для связи с использованием азбуки Морзе.

Ведомство сообщает, что группа «преследовала цель дестабилизировать безопасность страны и вербовала людей для вступления в террористическую организацию».