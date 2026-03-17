Зеленский в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, прибыл с визитом в Великобританию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии журналистам.

«Президент (Зеленский – ред.) только что прибыл в Лондон», — сообщил Никифоров.

По его словам, глава государства начнет визит со встречи с королем Чарльзом в Букингемском дворце в 14:00 по местному времени (18:00 по Баку).

А затем Зеленский прибудет на Даунинг-стрит, где у него состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Киром Стармером.

Кроме того, сегодня вечером предусмотрена отдельная встреча Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также в 16:25 по местному времени (20:25 по Баку) запланировано выступление президента Украины перед членами Парламента Великобритании.

Отмечается, что в рамках визита Зеленского в Лондон Великобритания и Украина готовятся подписать новые соглашения в сфере оборонного сотрудничества.

В частности, Великобритания профинансирует на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов новый Центр передового опыта в области искусственного интеллекта, который разместится в Министерстве обороны Украины.