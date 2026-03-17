ВСУ поразили склады российских войск

16 марта и в ночь на 17 марта Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам россиян. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Атакован зенитный ракетный комплекс «ТОР-М2У» в районе Клинцев (Брянская область, Россия), а также район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (имеет на вооружении БРК «Бастион») вблизи Верхнекурганного.

Под ударом также оказался узел связи россиян в районе Мангуша (Донецкой области).

Из объектов военной логистики россиян поражен состав с горюче-смазочными материалами в Мелитополе, а также склады боеприпасов в районах Степного и Терпения (Запорожской области). Также поражен учебно-тренировочный центр БПЛА в районе Генической Горки (Херсонской области)», – говорится в сообщении.

Силы обороны поразили пункты управления БПЛА в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области, а также районы сосредоточения живой силы россиян вблизи Временного Яра Донецкой области.