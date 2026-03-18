По инициативе компании Azpetrol и агентства DOST состоялось посещение семей шехидов

По случаю предстоящих праздников Новруз и Рамазан, при совместной организации агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения и компании Azpetrol были посещены 60 семей шехидов.

Было подчеркнуто, что память о героических сынах Родины, ставших шехидами в сражениях за территориальную целостность Азербайджана, навсегда останется в сердцах азербайджанского народа.

Отмечено, что благополучие семей шехидов всегда находится в центре внимания, и государство последовательно работает над укреплением их социальной защиты.

Было заявлено, что подобные визиты являются еще одним выражением уважения и благодарности семьям шехидов. В ходе визитов семьям шехидов также были вручены праздничные подарки.