Для студентов, воспользовавшихся образовательным кредитом, прошел тренинг «Твой карьерный путь: создай свое влияние»

Первый банк страны Kapital Bank продолжает реализовывать инициативы, направленные на поддержку образования и профессионального развития молодежи. В рамках этого направления в прошлом году между банком и Фондом образовательных студенческих кредитов был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий проведение различных образовательных и развивающих мероприятий для студентов.

В продолжение данного сотрудничества 25 февраля 2026 года для студентов и выпускников, воспользовавшихся образовательным кредитом Фонда, был организован тренинг на тему «Твой карьерный путь: создай свое влияние». Тренинг провела руководитель отдела привлечения и отбора талантов департамента управления талантами Наргиз Азимова.

В ходе тренинга участники получили подробную информацию о карьерном планировании, формировании личного бренда, требованиях современного рынка труда, а также о возможностях профессионального развития для молодежи. Сессия прошла в интерактивном формате: молодым участникам были даны практические рекомендации и приведены примеры из реальной рабочей среды.

Основной целью тренинга стало содействие студентам и выпускникам, воспользовавшимся образовательным кредитом, в более осознанном подходе к выбору карьерного пути, определении направлений профессионального развития и более подготовленном выходе на рынок труда.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 114 филиалов и 53 отделения по всей стране.