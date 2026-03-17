Саудиты – за ослабление Ирана

Власти Саудовской Аравии считают допустимым ослабление Ирана, но не заинтересованы в смене власти в стране, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

«Всему происходящему есть цена. Но в какой-то степени хочется сказать, что не надо останавливаться прямо сейчас, лучше нанести еще удар», — заявил источник.

По его словам, Эр-Рияд и Тегеран поддерживают контакты лишь на уровне послов, при этом «кончилась иллюзия, что с Ираном можно развивать хорошие рабочие отношения».

В странах Персидского залива также недовольны тем, что США и Израиль втянули регион в конфликт.