Саудиты – за ослабление Ирана

Власти Саудовской Аравии считают допустимым ослабление Ирана, но не заинтересованы в смене власти в стране, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
«Всему происходящему есть цена. Но в какой-то степени хочется сказать, что не надо останавливаться прямо сейчас, лучше нанести еще удар», — заявил источник.
По его словам, Эр-Рияд и Тегеран поддерживают контакты лишь на уровне послов, при этом «кончилась иллюзия, что с Ираном можно развивать хорошие рабочие отношения».
В странах Персидского залива также недовольны тем, что США и Израиль втянули регион в конфликт.