Танкеры «просачиваются» через Ормуз

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет выступил с утверждением, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив.

«Вы уже видите, что танкеры начинают просачиваться через пролив, и я думаю, это признак того, как мало ресурсов осталось у Ирана. Мы настроены весьма оптимистично и полагаем, что это закончится в краткосрочной перспективе. В течение нескольких недель после завершения конфликта, когда суда достигнут нефтеперерабатывающих заводов, последуют ценовые балансировки. У нас действительно есть план на случай любых сбоев - от поставок удобрений до доставки топлива на западное побережье. Мы абсолютно уверены, что держим ситуацию под контролем и что [обострение] скоро закончится», - заявил Хассет в интервью телеканалу CNBC.