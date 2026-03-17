Американские стелс-истребители у границ Ирана

ВВС США перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии эскадрилью из 10 стелс-истребителей F-35A Lightning II, сделав эту базу самым близким к Ирану пунктом дислокации американской боевой авиации. Об этом сообщает Military Air Tracking Alliance (MATA).

В минувшее воскресенье истребители после перелета из США при поддержке самолетов-заправщиков прибыли на британскую авиабазу Лейкенхит, откуда 16 марта вылетели на Ближний Восток.

На авиабазе Принц Султан уже размещены шесть американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS, семь самолетов-ретрансляторов связи E-11A BACN, которые предназначены для обеспечения войск связью в условиях ведения боевых действий, а также самолеты-заправщики.