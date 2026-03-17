Украина восстановит «Дружбу»

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к руководству ЕС сообщил, что на восстановление транзита через нефтепровод «Дружба» после последствий российских ударов понадобится примерно полтора месяца.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта в своем письме Зеленскому от 16 марта предложили Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод «Дружба».

Зеленский в своем ответе, датированном 17 марта, объясняет, что последние повреждения инфраструктуры «Дружбы» достаточно серьезные, и полная остановка работы одной перекачивающей станции – в Бродах – не позволяет поддерживать в нефтепроводе достаточное давление и обеспечивать безопасный транзит.

«Утверждение, что Украина умышленно блокирует транзит нефти через «Дружбу», безосновательны», – написал президент.

Он также заверил, что Украина с первых же дней после того удара начала работать над альтернативным техническим решением и эта работа близится к завершению.