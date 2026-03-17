Не согласен с войной: неожиданная громкая отставка у Трампа

Свое решение Кент аргументировал тем, что не согласен с войной против Ирана.

«После долгих раздумий я принял решение уйти в отставку с поста директора Национального контртеррористического центра, начиная с сегодняшнего дня. Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби в нашей стране», - говорится в письме Кента об отставке, адресованном Трампу.

По мнению Кента, Соединенные Штаты втягиваются еще в одну дорогостоящую и не нужную войну на Ближнем Востоке. Он заявил, что утверждение о том, что Иран представляет непосредственную опасность для Соединенных Штатов и что удар приведет к быстрой победе, вводит в заблуждение и перекликается с оправданием войны в Ираке. «Мы не можем повторить эту ошибку», — написал чиновник.

Кент был утвержден на своем посту в июле прошлого года 52 голосами против 44. До прихода в администрацию президента Дональда Трампа Кент дважды безуспешно баллотировался в Конгресс от штата Вашингтон. Он также служил в армии, совершив 11 командировок в качестве «зеленого берета», после чего работал в ЦРУ.

Демократы выступали против утверждения Кента в должности, указывая на его прошлые связи с крайне правыми деятелями. Кент также тесно сотрудничал с Джои Гибсоном, основателем христианской националистической группы Patriot Prayer, и пользовался поддержкой различных крайне правых деятелей.

В ходе слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры Кент также отказался дистанцироваться от теории заговора о том, что федеральные агенты спровоцировали нападение на Капитолийский холм 6 января 2021 года, а также от утверждений о том, что Трамп выиграл выборы 2020 года у демократа Джо Байдена.

Кент стал первым высокопоставленным чиновником, который публично выразил свое несогласие с войной против Ирана.