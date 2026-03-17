Убили кровопийцу Мортазави-Насаба
Шел пятый год войны: Шойгу заявил, что ни один регион России не чувствует себя в безопасности

18:28 655

Вооруженные силы Украины резко расширили возможности по нанесению ударов вглубь России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — сказал Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе, его цитируют российские СМИ.

По его словам, «еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов» с территории Украины, но сегодня «находится в зоне непосредственной угрозы».

Шойгу отметил риски для промышленного и оборонного потенциала региона, который обеспечивает в том числе экономическую безопасность и обороноспособность РФ. Он напомнил, что на Урале сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), энергетики и химической промышленности, крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения, а также трубопроводы, железнодорожные магистрали и автомобильные дороги, которые связывают европейскую и азиатскую части России. «Вывод их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепочки поставок, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции», — сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ также сообщил, что в 2025 году почти в четыре раза увеличилось число предпринятых Украиной воздушных атак на объекты инфраструктуры в российских регионах — он насчитал 23 тысячи атак.

В состав Уральского федерального округа входят шесть субъектов: Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. С начала полномасштабной войны в Украине уральские регионы неоднократно подвергались налетам украинских беспилотников. Дроны с дальнобойностью до 2500 км появились у ВСУ еще в 2024 году. Также были разработаны беспилотники, способные преодолевать до 3300 км.

В октябре прошлого года украинские дроны атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расстояние до которого от границы с Украиной — около 2000 км. В том же месяце несколько предприятий Свердловской области вводили упреждающий режим реагирования на угрозу атаки беспилотников и эвакуировали работников. В конце февраля этого года губернатор Свердловской области Денис Паслер впервые объявил на территории региона режим ракетной опасности.

Убили кровопийцу Мортазави-Насаба
Убили кровопийцу Мортазави-Насаба все еще актуально
16 мартa 2026, 23:25
